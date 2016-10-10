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Первая Уральская триеннале декоративного искусства стартует в Екатеринбурге

10 октября 2016, 13:40

Впервые на площадках уральской столицы пройдёт масштабная серия выставок современного декоративно-прикладного искусства в рамках триеннале "Урал-ДИ" с 13 октября по 6 ноября, сообщила "ОГ" куратор проекта Елизавета Манерова.

Торжественное открытие триеннале "Урал-ДИ" состоится на главной выставочной площадке в Уральском центре развития дизайна (ул. Горького, 4А) 13 октября в 18:00.

В рамках проекта международного масштаба зрители увидят около 800 работ декоративно-прикладного искусства. Среди них жюри выберет и наградит 6 ноября лауреатов в номинациях: "Художественный текстиль", "Художественная керамика", "Ювелирное и камнерезное искусство", "Резьба по кости", "Художественный металл", "Художественное стекло", "Деревообработка", "Арт-объект".

 - Планируется проводить триеннале "Урал-ДИ" раз в три года, сегодня к нам присоединились художники не только из области и России, но и из Казахстана, Белоруссии, Прибалтики, Турции, Объединённых Арабских Эмиратов. Пройдут персональные выставки мастеров из Омска, Владимира, Ханты-Мансийска, Казахстана. Екатеринбург представят Надежда Кузнецова, Кирилл Глазырин, Александр Мирошников, - рассказала "ОГ" Елизавета Манерова. 

План мероприятий Первой Уральской триеннале декоративного искусства:

  • 6 октября 18:00. Персональная выставка эмали Елены Сахаровой-Староверовой (г. Владимир). Место проведения: Галерея "ПоЛе", пр. Ленина, 50 корп. "Ж" (здание Свердловской киностудии).
  • 10 октября 18:00. Коллективная выставка художников ДПИ – участников триеннале. Место проведения: Центр традиционной народной культуры Среднего Урала, ул. Чапаева, 10.
  • 11 октября 12:30. Выставка работ студентов и выпускников Института изобразительных искусств УрГАХУ. Место проведения: Выставочный зал УрГАХУ, ул. К.Либкнехта, 23.
  • 12 октября 18:00. "Гобелен Казахстана". Керамика. Персональная выставка Василисы Портновой (Ханты-Мансийск). Место проведения: Большой зал Свердловского регионального отделения ВТОО "Союз художников России", ул. Куйбышева, 97.
  • 12 октября 18:00. Персональная выставка Татьяны Колточихиной. Батик, эмаль. (Омск). Место проведения: Малый зал Свердловского регионального отделения ВТОО "Союз художников России".
  • 13 октября 12:00. Персональная выставка Михаила Селищева. Эмаль (Москва)Место проведения: Свердловский областной краеведческий музей. Музейно-выставочный центр "Дом Поклевских-Козелл". ул. Малышева, 46
  • 13 октября 12:30 Встреча с Сергеем Гавиным, засл. художником РФ, чл.-корр. РАХ, доцентом кафедры "Дизайн-текстиль" МГХПА им. Строганова. Гобелен (Москва). Место проведения: УрГАХУ, кафедра "Художественный текстиль", ул. Толмачёва, 21.
  • 13 октября 15:00. Выставка художников ювелирного и камнерезного искусства. Место проведения: Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, пр. Ленина, 37.
  • 13 октября 18:00. Основная коллективная выставка художников ДПИ, участников триеннале. Место проведения: Уральский центр развития дизайна, ул. Горького, 4а.
  • 14 октября 10:00. Всероссийская научно-практическая конференция "Декоративно-прикладное искусство: исторический опыт, современное состояние, перспективы развития". Место проведения: Уральский центр развития дизайна, ул. Горького, 4а.
  • 4 ноября 12:30. Встреча с художником Еленой Сахаровой-Староверовой. Эмаль (Москва). Место проведения: Галерея "ПоЛе", пр. Ленина, 50 корп. "Ж", здание Свердловской киностудии.
  • 6 ноября 12:30. Встреча с художником Михаилом Селищевым. Эмаль (Москва). Место проведения: Свердловский областной краеведческий музей, Музейно-выставочный центр "Дом Поклевских-Козелл", ул. Малышева, 46.
  • 6 ноября 15:00. Торжественное закрытие триеннале. Место проведения: Уральский центр развития дизайна. ул. Горького, 4а.
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