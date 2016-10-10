Первая Уральская триеннале декоративного искусства стартует в Екатеринбурге

Впервые на площадках уральской столицы пройдёт масштабная серия выставок современного декоративно-прикладного искусства в рамках триеннале "Урал-ДИ" с 13 октября по 6 ноября, сообщила "ОГ" куратор проекта Елизавета Манерова.

Торжественное открытие триеннале "Урал-ДИ" состоится на главной выставочной площадке в Уральском центре развития дизайна (ул. Горького, 4А) 13 октября в 18:00.

В рамках проекта международного масштаба зрители увидят около 800 работ декоративно-прикладного искусства. Среди них жюри выберет и наградит 6 ноября лауреатов в номинациях: "Художественный текстиль", "Художественная керамика", "Ювелирное и камнерезное искусство", "Резьба по кости", "Художественный металл", "Художественное стекло", "Деревообработка", "Арт-объект".

- Планируется проводить триеннале "Урал-ДИ" раз в три года, сегодня к нам присоединились художники не только из области и России, но и из Казахстана, Белоруссии, Прибалтики, Турции, Объединённых Арабских Эмиратов. Пройдут персональные выставки мастеров из Омска, Владимира, Ханты-Мансийска, Казахстана. Екатеринбург представят Надежда Кузнецова, Кирилл Глазырин, Александр Мирошников, - рассказала "ОГ" Елизавета Манерова.

План мероприятий Первой Уральской триеннале декоративного искусства: