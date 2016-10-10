В Екатеринбурге начался судебный процесс над застройщиком, обвиняемом в мошенничестве

В понедельник, 10 октября, в Екатеринбурге стартовал судебный процесс по громкому делу о незаконном строительстве многоэтажных жилых домов на землях, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. На скамье подсудимых - Владимир Воробьёв. Сегодня будет зачитано обвинительное заключение, сообщили "Областной газете" в пресс-службе Орджоникидзевского суда. Ведёт процесс судья Елена Кобякова.

Напомним, по версии гособвинения 61-летний Владимир Воробьёв в период с 2008-го по 2015 год организовывал строительство без соответствующих разрешений трёхэтажных многоквартирных домов на землях, оформленных как участки под индивидуальное жилищное строительство. Для реализации объектов недвижимости застройщик размещал объявления о продаже однокомнатных квартир-студий в Орджоникидзевском районе города. С потенциальными покупателями заключались договоры денежного займа либо долевого участия при строительстве жилого дома с целью привлечения от них денежных средств в качестве платы за приобретаемый объект. Естественно, что построенные квартиры люди не могли зарегистрировать в собственность - дома были построены в отсутствие разрешительной документации на строительство, без соблюдения соответствующих строительных норм, с использованием некачественных материалов (имеются сведения, что некоторые дома строились даже без фундамента).

По итогам следствия Воробьёву инкриминируется часть 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершённое с причинением ущерба гражданам в особо крупном размере"), часть 2 статьи 171 УК РФ ("Предпринимательство без регистрации, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере, причинением крупного ущерба"), а также часть 4 статьи 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств в крупном и особо крупном размере").