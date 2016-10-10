В Екатеринбурге начинается суд над автомобилистом, убившим футбольного болельщика

11 октября в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга (улица Машиностроителей, 19а) начнётся процесс по делу об убийстве футбольного болельщика водителем в ходе конфликта. По версии гособвинения, 12 июня этого года 33-летний житель Екатеринбурга после просмотра футбольного матча в "AVS-отеле" собрался ехать домой и вызвал такси. На парковке он по ошибке сел не в ту машину. Хозяин автомобиля оскорбился, когда понял, что его приняли за таксиста. В ходе возникшего конфликта болельщик получил несколько ударов ножом и скончался от полученных ранений. Водитель обвиняется по статье 105 УК РФ ("Убийство").

Ведёт процесс судья Тимофеев Владимир Александрович.