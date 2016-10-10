Руководство свердловского СУ СКР проведёт прямую линию для граждан

10 октября 2016, 14:13

12 октября с 10:00 до 11:00 будет работать прямая телефонная линия связи с исполняющим обязанности руководителя следственного управления СК России по Свердловской области полковником юстиции Михаилом Вячеславовичем Бусылко (телефон в Екатеринбурге: 8(343)297-72-30).

В ходе беседы с исполняющим обязанности руководителя следственного управления необходимо указать свою фамилию, имя и отчество, контактный телефон и домашний адрес, а также изложить, с какими решениями и каких именно должностных лиц заявитель высказывает свое несогласие (какие решения обжалует).

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