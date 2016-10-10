Лучший свердловский сборщик электроники работает на НПО Автоматики

На Среднем Урале впервые состоялся конкурс "Славим человека труда!" в номинации "Сборщик электронных систем": первое место занял работник НПО Автоматики Аркадий Знаменский.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, второе место завоевал сотрудник Уральского оптико-механического завода Тимофей Леонтьев. Бронзовым призёром этого состязания профессионалов стал ещё один представитель НПО Автоматики Евгений Черных.

Этот этап конкурса "Славим человека труда" был последним. В ноябре нынешнего года состоится торжественное собрание, на котором будут награждены победители по всем номинациям.