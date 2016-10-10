В Сирии появится вторая российская база

Российская военно-морская база в сирийском Тартусе будет размещена на постоянной основе. О планах российского военного ведомства создать в Сирии ещё один объект постоянного присутствия рассказал на заседании комитета по международным делам Совета Федерации замминистра обороны, статс-секретарь Николай Панков.

- В Сирии у нас будет на постоянной основе военно-морская база в Тартусе, - приводит слова Николая Панкова ТАСС. -Соответствующие документы подготовлены, они проходят процедуры межведомственного согласования. Степень готовности достаточно высокая, и мы надеемся, что скоро будем просить у вас ратифицировать эти документы.

Напомним, в настоящее время Россия имеет в Сирии постоянную военную базу "Хмеймим": объект был отдан сирийскими властями в пользование России бессрочно и безвозмездно.

Ранее Николай Панков, выступая перед депутатами Госдумы РФ, заявил, что Россия прорабатывает вопрос восстановления военного присутствия на Кубе и во Вьетнаме.