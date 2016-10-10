К концу 2016 года в России продадут всего 1,3 млн новых автомобилей

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7 октября 2016
Предприниматели Кореи приехали «на разведку» перед Иннопромом-2018
Вчера в Екатеринбурге прошёл Российско-Корейский бизнес-форум. В нём нашли своё отражение внешнеэкономические связи Среднего Урала с Республикой Корея. Организаторами форума выступили Посольство Республики Корея в РФ, Уральская торгово-промышленная палата, Корейское агентство по содействию торговле и инвестициям (КОТRА) и правительство Свердловской области.
7 октября 2016
Новая ветка метро в Екатеринбурге может стать автоматической
В последний день форума высотного строительства «100+ Forum Russia» эксперты затронули тему строительства второй ветки екатеринбургского метро. Вопреки тому, что в 2013 году проектирование ветки закончилось за отсутствием финансирования из бюджета, разработчики не теряют надежды всё-таки воплотить проект в жизнь. Как рассказал «ОГ» начальник отдела метрополитенов ОАО «Уралгипротранс» (генпроектировщика проекта второй ветки) Евгений КЛЕМЕНТЬЕВ, если начать строительство в 2018 году, можно запустить объект к трёхсотлетнему юбилею Екатеринбурга.
7 октября 2016
Чтобы сохранить автокредиты, банки переключились на машины б/у
Авторынок в Свердловской области просел сильнее, чем в России. По итогам года продажи дилеров снова уйдут в минус. Чтобы сохранить автокредитование, банки начали присматриваться к подержанным машинам.
7 октября 2016
Аншлаг на форуме высотного строительства
Наш фотокорреспондент побывал на "100+ Forum Russia".
6 октября 2016
В Свердловской области стартовал Российско-корейский бизнес-форум
С 6 по 8 октября в Свердловской области проходит Российско-корейский бизнес-форум, организованный при поддержке правительства региона. Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл переговоры с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в РФ господином Паком Ро Бёком.
6 октября 2016
Реформы спасли агрофирму «Уральская», но десятки селян остались без работы
Агрофирма «Уральская», базирующаяся на сельской территории Новоуральского округа, после затяжного кризиса обретает экономическую устойчивость. Для этого на предприятии избавились от убыточных активов, взяв курс на молочное животноводство.
6 октября 2016
Свердловские застройщики не смогут заниматься долевым строительством
Изменения в федеральный закон о долевом строительстве спровоцируют уход с рынка региональных строительных компаний. По мнению экспертов, многие участники рынка не смогут выполнить требования нормативной базы и будут вынуждены прекратить работу.
5 октября 2016
«Что? Где? Когда?» нашего времени: Екатеринбург захватили барные викторины
В России набирает популярность интеллектуальная игра «Мозгобойня»
4 октября 2016
Средний Урал приглашает инвесторов из Казахстана
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в составе российской делегации, которую возглавляет президент страны Владимир Путин, принял участие в работе XIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Форум открылся вчера в Астане.
3 октября 2016
Белоярский остался на углях
Посёлок Белоярский начал отопительный сезон на старой угольной котельной. О том, что посёлок нынче будет отапливать новая газовая котельная, строительство которой должно было завершиться 15 сентября, в конце августа экс-председателю правительства Денису Паслеру пообещал глава муниципалитета Павел Юдин. Но сроки запуска нового теплообъекта мэр назвать затруднился.