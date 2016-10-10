К концу 2016 года в России продадут всего 1,3 млн новых автомобилей

Если за 2015 год в России продали 1,5 млн новых автомобилей, то по итогам нынешнего года будет реализовано всего 1,3 млн машин. Такой прогноз сделали эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ".

Это значит, что падение общероссийского авторынка за 2016 год составит 13-14% по сравнению с прошлым годом. Между прочим, в Свердловской области автодилерам приходится ещё тяжелее. Здесь эксперты предрекают 20% снижение по итогам нынешнего года.

Как и по всей России на Среднем Урале самым популярным автомобилем считается LADA. Однако, когда речь идёт об иномарках, то вкусы свердловчан заметно отличаются от предпочтений жителей других регионов. Если на Среднем Урале за звание наиболее востребованного иностранного бренда в нынешнем году борются Renault и Toyota, то в целом по стране — это KIA и Hyundai.