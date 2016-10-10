Нобелевский комитет назвал имена лауреатов премии по экономике

Лауреатами Нобелевской премии по экономике 2016 года стали Оливер Харт и Бенгт Хольмстрём. Как сообщает официальный сайт Нобелевского комитета, учёные удостоены награды "за вклад в теорию контрактов".

Отметим, теория контрактов представляет раздел современной экономической теории, рассматривающий определение параметров контракта экономическими агентами в условиях асимметричной информации.

Ранее Нобелевский комитет уже назвал имена лауреатов премий по физике, химии, а также премии мира.

Нобелевская премия, вручаемая уже 48 лет подряд, по традиции вручается 10 декабря - в годовщину смерти Альфреда Нобеля. В этом году размер премии составляет 932 тыс. долларов США.