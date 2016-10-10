Каждый сороковой свердловчанин страдает психическими расстройствами

Сегодня во всем мире отмечается День психического здоровья. Пресс-секретарь Свердловской областной клинической психиатрической больницы Юлия Федотова рассказала корреспонденту "ОГ" об уровне заболеваемости психическими расстройствами в регионе.

"В 2015 году в Свердловской области было зарегистрировано 106,2 тыс. человек с психическими расстройствами (2,6% от населения области), в том числе 17,9 тыс. детей и 5,2 тыс. подростков. На фоне снижения первичной заболеваемости, по сравнению с 2014 годом, среди взрослого населения мы отметили значительное увеличение (на 62%) заболеваний различными формами старческого слабоумия, что обусловлено сосудистыми патологиями, ростом числа людей пожилого возраста.

Выросло и количество психических расстройств непсихотического характера, что связано с повышением темпа жизни, уровня стрессогенности в обществе. В 2015 году было отмечено снижение общей первичной заболеваемости шизофренией (на 19%), числа психических расстройств у детей и подростков с невротическими, поведенческими синдромами. Вместе с тем заболеваемость психическими расстройствами в Свердловской области остаётся ниже общероссийских показателей", - рассказала "ОГ" Юлия Федотова.