Друг екатеринбургского экстремала Ратмира Нагимьянова погиб в Таиланде

В Таиланде при прыжке с парашютом разбился 35-летний россиянин, сообщает сегодня Thai PBS. Как удалось выяснить Федеральному агентству новостей, это был Вячеслав Топычканов. По предварительным данным, причиной трагедии стал обрыв стропы.

Вячеслав несколько лет назад переехал в Таиланд, работал парашютистом-инструктором и увлекался скайдайвингом.

Шесть лет назад Вячеслав проходил обучение у Ратмира Нагимьянова, разбившегося в Альпах неделю назад.

Вячеслав Топычканов и Ратмир Нагимьянов. Фото: vk.com

Напомним, Ратмир Нагимьянов трагически погиб в Альпах в районе горы Монблан 3 октября, совершив экстремальный прыжок в вингсьюте с высоты 3 800 метров. Друзья Ратмира организовали сбор средств в помощь его семье. Место и время прощания с Ратмиром в Екатеринбурге пока не назначены.