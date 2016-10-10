Владимир Путин прибыл в Стамбул для участия в XXIII Мировом энергетическом конгрессе, сообщает РИА Новости. Глава российского государства выступит на специальной сессии форума. Кроме того, у него запланированы двусторонние встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

"Состоится обсуждение актуальных вопросов российско-турецких отношений, региональной и международной повестки дня. Планируется подписание двусторонних документов", − сообщает пресс-служа Кремля.

Ожидается, что "на полях" энергетического конгресса представители России обсудят с ОПЕК совместные действия по стабилизации рынка нефти. В ожидании этих решений цены на нефть на международных рынках поднялись выше 52 долларов за баррель.