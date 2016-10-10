В Екатеринбурге 127 семей обманутых дольщиков переехали в долгожданные квартиры

10 октября 2016, 16:14

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от новых квартир 127 семьям обманутых дольщиков.

Как сообщает департамент информполитики главы региона, для горожан, пострадавших более десяти лет назад от действий недобросовестных застройщиков, новый дом возведён на улице Хрустальногорской, 84 (микрорайон Широкая Речка в Екатеринбурге).

Напомним, Средний Урал — один из немногих регионов России, где действует специальный региональный закон, позволяющий обеспечивать жильём обманутых дольщиков (№ 50-ОЗ). По этому документу прошедшие конкурсный отбор застройщики в обмен на предоставление земли берутся за возведение многоэтажек с квартирами для обманутых дольщиков. Именно такой проект реализован на улице Хрустальногорской. Первая очередь многоэтажки на 180 квартир сдана в 2015 году, а вторая, на 127 квартир, — сейчас.

— От всей души поздравляю новосёлов. Не сомневаюсь, что в этом доме вам будет уютно, комфортно и хорошо жить, — обратился к счастливым обладателям квартир в новостройке Евгений Куйвашев.

Фото: Павел Ворожцов

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