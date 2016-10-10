Дмитрий Медведев принёс в российский бюджет 329,6 млрд рублей

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о продаже "Роснефти" 50,07% акций "Башнефти" за 329,69 млрд руб., сообщает Прайм. Все средства от сделки будут направлены в федеральный бюджет на 2016 год. Оплата должна быть произведена в течение ближайших дней, до 14 октября.

Напомним, в этом же году и в пользу бюджета текущего года ожидается продажа акций самой "Роснефти".