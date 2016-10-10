На Среднем Урале из-за ОРВИ закрыты 45 групп в детсадах

В течение минувшей недели, с 3 по 10 октября, в Свердловской области зарегистрировано 23,5 тыс. случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, наиболее высокие показатели по заболеваемости сейчас сохраняются в Свободном и в Каменске-Уральском - там эпидпорог превышен в 1,5 раза. Из-за ОРВИ был частично приостановлен образовательный процесс в 2 школах, в 41 детсаду региона были закрыты на карантин 45 групп.

- Частично приостановлен образовательный процесс в 2 школах (закрыто 2 класса), в 41 дошкольном учреждении (закрыто 45 групп), - сообщила официальный представитель управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталия Лукьянцева. - Полностью приостановлен образовательный процесс в одном детском саду в Красноуфимском городском округе.

Отметим, в настоящее время в регионе продолжается вакцинация населения от гриппа. В Свердловской области провакцинировано более 700 тыс. человек. Всего планируется привить 45% населения региона. Как отмечают санитарные врачи, период сентября-октября – лучшее время для прохождения вакцинации против гриппа.