Под Верхней Пышмой третьи сутки горит мусорный полигон

В посёлке Красный около Верхней Пышмы уже третьи сутки горит полигон твёрдых бытовых отходов, сообщает ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Концентрация вредных веществ в воздухе не превышает нормы, уверяют спасатели.

"Открытого горения в посёлке Красный под Верхней Пышмой нет, сотрудники МЧС борются с глубинным тлением мусора на полигоне твёрдых бытовых отходов. Сегодня передвижная инженерно-химическая лаборатория провела замеры концентрации вредных веществ в воздухе и не обнаружила превышения ПДК. Сейчас на месте работают бульдозеры, автоцистерна, мотопомпы: поднимаются слои мусора, территория проливается водой и отсыпается мокрым грунтом", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.