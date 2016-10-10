Единороссы назвали кандидатов на посты вице-спикеров Заксобрания Свердловской области
10 октября 2016, 16:36
Сегодня фракция "Единая Россия" определилась со своими кандидатами на должности заместителей председателей регионального парламента.
Как сообщает пресс-служба "ЕР", на посты вице-спикеров рекомендованы секретарь Свердловского регионального отделения "ЕР" Виктор Шептий, члены президиума Регионального политсовета "ЕР" Виктор Якимов, Владимир Власов и Анатолий Сухов.
На том же заседании единороссы назвали своих выдвиженцев на должности руководителей комитетов Заксобрания области:
- комитет по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды — Сергей Никонов;
- комитет по бюджету, финансам и налогам — Владимир Терешков;
- комитет по вопросам законодательства и общественной безопасности — Владимир Никитин;
- комитет по молодёжной политике, развитию физкультуры, спорта и туризма — Елена Чечунова;
- комитет по промышленной, инновационной политике и предпринимательству — Альберт Абзалов;
- комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политики — Валентин Лаппо;
- комитет по региональной политике и развитию местного самоуправления — Михаил Ершов;
- комитет по социальной политике — Вячеслав Погудин.
Напомним, голосование по всем выдвинутым канидатам состоится на первом в осенней сессии заседании регионального парламента 11 сентября.