Единороссы назвали кандидатов на посты вице-спикеров Заксобрания Свердловской области

Сегодня фракция "Единая Россия" определилась со своими кандидатами на должности заместителей председателей регионального парламента.

Как сообщает пресс-служба "ЕР", на посты вице-спикеров рекомендованы секретарь Свердловского регионального отделения "ЕР" Виктор Шептий, члены президиума Регионального политсовета "ЕР" Виктор Якимов, Владимир Власов и Анатолий Сухов.

На том же заседании единороссы назвали своих выдвиженцев на должности руководителей комитетов Заксобрания области:

комитет по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды — Сергей Никонов;

комитет по бюджету, финансам и налогам — Владимир Терешков;

комитет по вопросам законодательства и общественной безопасности — Владимир Никитин;

комитет по молодёжной политике, развитию физкультуры, спорта и туризма — Елена Чечунова;

комитет по промышленной, инновационной политике и предпринимательству — Альберт Абзалов;

комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политики — Валентин Лаппо;

комитет по региональной политике и развитию местного самоуправления — Михаил Ершов;

комитет по социальной политике — Вячеслав Погудин.

Напомним, голосование по всем выдвинутым канидатам состоится на первом в осенней сессии заседании регионального парламента 11 сентября.