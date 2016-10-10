Финал Всероссийского фестиваля молодёжной журналистики TIME CODE пройдёт в Екатеринбурге

Финал Всероссийского фестиваля молодёжной журналистики TIME CODE состоится 29-30 октября в столице Урала. Призы молодым журналистам будут вручены по номинациям: "Печатные СМИ", "Фото", "Телевидение" и "Интернет-СМИ".

Как уточнили в пресс-службе Центра дополнительного образования "Дворец молодёжи", мероприятие пройдёт в Ельцин-Центре.

Тележурналист и историк Николай Сванидзе выступит перед гостями фестиваля с лекцией "Свобода журналистики как ценность". Кроме того, мастер-классы проведут заместитель главного редактора международного проекта "Сноб" Егор Мостовщиков, редактор отдела культуры журнала "Русский репортёр" Константин Мильчин, основатель радиостанции "Эхо Москвы" Сергей Корзун и другие известные российские журналисты.