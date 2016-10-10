Финал Всероссийского фестиваля молодёжной журналистики TIME CODE пройдёт в Екатеринбурге

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13 минут назад
В регионе появились автоматы по продаже «фунфыриков»
В Свердловскую область пришли автоматы по продаже настойки боярышника, замаскированной под косметический лосьон. В Новоуральске на днях поставили второй такой агрегат. Информации о «Боярке24» из других городов области не поступало, но в соседних регионах на них уже не раз обращали внимание и СМИ, и правоохранительные органы.
16 минут назад
Московское центральное кольцо глазами корреспондента "ОГ"
Поездка по Московскому центральному кольцу может стать отличным началом для туристической поездки по российской столице. Пока экскурсионный поезд не запустили, но и полтора часа в обычной "Ласточке" (именно столько времени требуется поезду, чтобы совершить полный круг) подарят незабываемые впечатления. маленькая хитрость: лучше всего выбрать поезд, который следует по внутренней стороне кольца и занять место у окна справа по ходу движения.
16 минут назад
Губернатор решил проблему обманутых дольщиков
Реестр обманутых дольщиков можно сдавать в архив — вчера последним представителям этой категории были вручены ключи от квартир в доме на улице Хрустальногорской, 84 в Екатеринбурге.
30 минут назад
«Гнездо» уральских «Ласточек» в Москве
Скоростные поезда "Ласточка" в столице обслуживает депо "Подмосковное" Рижского направления Московской железной дороги. Специально для этого тут построили новый корпус.
56 минут назад
Уральские "Ласточки" привели в "глухие" районы Москвы цивилизацию
В прошлом месяце в столице запустили пассажирское движение по Московскому центральному кольцу (МЦК) – это надземная железная дорога, которая опоясывает весь город.
1 час назад
Вера онлайн
Иеромонах Макарий: «Я считаю онлайн-общение служителей церкви с прихожанами магистральным»
час назад
Иностранный или астрономия?
Министр образования и науки РФ Ольга Васильева на прошлой неделе заявила, что астрономия обязательно вернётся в школу. «Раньше в школах этот предмет был час в неделю. Сомнений нет, что этот час должен вернуться». На вопрос, где он будет взят, Васильева пояснила, что на второй иностранный язык в 11-м классе отведено 250 часов. И если речь не идёт о языковой школе, то это, по её словам, «во многом профанация». В связи с этим – наш вопрос: надо ли заменять изучение второго иностранного языка на астрономию?
час назад
На Среднем Урале из-за ОРВИ закрыты 45 групп в детсадах
В течение минувшей недели, с 3 по 10 октября, в Свердловской области зарегистрировано 23,5 тысячи случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).
час назад
Задержанного в Екатеринбурге гражданина КНР экстрадировали из РФ
Уральская транспортная прокуратура выдала коллегам из Китая их гражданина, которого в течение семи лет разыскивали следственные органы. 53-летний Ли Чжи обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. 4 ст. 224 УК Китайской Народной Республики – мошенничество, совершённое в особо крупном размере.
8 октября 2016
Уходящая уральская осень
На Среднем Урале в ближайшие дни ухудшится погода и выпадет первый снег, а на дорогах появится гололедица. Свердловчане успевают наслаждаться последними тёплыми днями уходящей осени.