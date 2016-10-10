Свердловские депутаты собираются увеличить количество оплачиваемых должностей в ЗакСО с 17 до 30

10 октября 2016, 18:54

В июне, на одном из последних заседаний, депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли закон, который предусматривал, что в новом созыве зарплату будут получать не более 17 парламентариев из 50. Среди них председатель Законодательного собрания, его заместители и главы комитетов и комиссий. Однако сегодня, как "ОГ" сообщил источник в региональном парламенте, депутаты приняли решение на первом же заседании, которое состоится завтра, внести поправки в закон и увеличить количество оплачиваемых должностей до 30.

Напомним, в прошлом созыве в региональном парламенте зарплату по закону могли получать не менее 25 депутатов из 50, а по факту её получали 40 человек. После внесения изменений их число сократилось до 17 человек. Однако закон должен был начать распространяться только на новый созыв ЗакСО. Как отмечалось в официальных сообщениях регионального парламента, эта инициатива была принята  "в целях оптимизации расходов областного бюджета на обеспечение деятельности депутатов Законодательного собрания Свердловской области". Однако сегодня депутаты решили увеличить количество оплачиваемых должностей.

- Завтра будут внесены поправки в соответствующий закон, у нового созыва такие полномочия есть. В итоге зарплату смогут получать не более 30 парламентариев. Закон, который сокращал количество оплачиваемых должностей, сразу же был похож на предвыборный, - говорит источник издания.

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