Екатеринбуржцы через суд вернули захваченную соседкой "колясочную"

10 октября 2016, 17:28

Незаконно возведённая одним из жильцов перегородка на входе в помещение общего пользования в доме №7 на улице Сурикова в Екатеринбурге стала причиной судебных разбирательств. Как сообщила пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов, предприимчивая соседка решила за счёт "колясочной" прирезать к своей квартире дополнительные квадратные метры.

- Несколько лет назад гражданка прорубила дверь к себе домой из "колясочной" на первом этаже и отгородила глухой стеной со стороны лестничной площадки, не оставив остальным жильцам возможности ставить детские коляски, - сообщили в пресс-службе УФССП. - На незаконно занятых 18 общедомовых квадратных метрах была обустроена ванная комната и кухня. Соседи обратились в суд, который постановил привести в первоначальный вид помещение колясочной путём демонтажа перегородки и восстановить стену между колясочной и квартирой.

Судебное решение не повлияло на должницу - расставаться с незаконно построенными ванной и кухней она не собиралась. Несмотря на неоднократные штрафы за неисполнение решения суда, захватчица не начала даже приготовлений к демонтажу.

В итоге для исполнения постановления суда пришлось привлечь подрядную организацию, которая и произвела в присутствии приставов слом незаконной перегородки. Колясочная была возвращена в общественное пользование, а захватчице теперь придётся возмещать стоимость работ по демонтажу.

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