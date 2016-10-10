Екатеринбургская гордума проведёт первое заседание после летних каникул

10 октября 2016, 17:23

11 октября с 10:00 до 15:00 в Екатеринбургской городской думе состоится первое после летних каникул заседание. На повестке дня 22 вопроса, среди которых досрочное прекращение полномочий депутата И.В. Володина в связи с избранием его в ЗакСО, о готовности муниципальных образовательных организаций города Екатеринбурга к началу 2016/2017 учебного года и итогах организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков муниципального образования "город Екатеринбург" в летний период 2016 года, отчёт "Об исполнении бюджета муниципального образования "город Екатеринбург" за I полугодие 2016 года", вопросы налогообложения и землепользования в уральской столице. Депутаты рассмотрят также изменения в Положение об особо охраняемых природных территориях в городе и установлении границ территорий, на которых могут быть созданы народные дружины.  

Заседание будет транслироваться на сайте ЕГД  www.egd.ru

Во время перерыва в работе думы, ориентировочно в 11:30, состоится брифинг Главы Екатеринбурга – председателя Екатеринбургской городской думы Евгения Ройзмана, на котором он расскажет о ходе подготовки бюджета города на 2017 год.

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