В Екатеринбурге представлен проект мемориальной доски в память об Эрнсте Неизвестном

Проект мемориальной доски в память об Эрнсте Неизвестном представили главе Екатеринбурга Евгению Ройзману скульптор Алексей Залазаев и владелец литейной мастерской Иван Дубровин, сообщает пресс-служба городской думы.

— Мне очень нравится авторская идея проекта памятной доски. Она отсылает зрителя одновременно к нескольким самым известным работам Эрнста Неизвестного: памятнику Хрущеву на Новодевичьем кладбище и образу распятия, неоднократно используемому самим скульптором, – отметил Евгений Ройзман.

Изготовить и установить мемориальную доску авторы намерены за свой счёт на доме по адресу Физкультурников, 30, где на протяжении нескольких лет жил Неизвестный.

Сообщается, что проект проходит процедуру согласования в администрации Екатеринбурга.