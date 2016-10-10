ГУФСИН продемонстрирует производство мукомольной линии в исправительной колонии

2 октября в 10:00 в посёлке Восточный Камышловского района ГУФСИН покажет процесс изготовления муки, крупы для осуждённых, а также производство комбикорма для животных. Мероприятие состоится в колонии-поселении №45 и исправительной колонии №52. Средствам массовой информации в ИК-52 покажут работу запущенной в сентябре комбикормовой линии и мукомольного цеха.

Стоимость линии по производству комбикорма – 2 миллиона 400 тысяч рублей.

Данная линия позволит производить 800 кг гранулированного комбикорма (кормосмеси) в час. В технологии производства комбикорма используется плющение зерновых культур, которое имеет ряд преимуществ перед дроблением сырья. Использование плющенного зерна для корма животных позволяет увеличить привес крупного рогатого скота на откорме до 32%.