В Екатеринбурге состоится заседание правительства Свердловской области

11 октября в 12:00 в Доме правительства Свердловской области (Октябрьская площадь 1, 2-й этаж) и.о. председателя правительства Свердловской области Алексей Орлов проведёт заседание кабинета министров. В повестке заседания – 18 вопросов.

Основным станет доклад и.о. министра здравоохранения Свердловской области Игоря Трофимова "О состоянии здоровья граждан, проживающих в Свердловской области, в 2015 году". В докладе приводятся данные о состоянии отрасли, здоровье населения, анализируется медико-демографическая ситуация, предлагаются пути решения стоящих перед отраслью проблем, определяются задачи здравоохранения на предстоящий год. Доклад готовится министерством здравоохранения Свердловской области в соответствии с подпунктом 13 статьи 5 закона Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91-03 "Об охране здоровья граждан в Свердловской области".

Трансляция заседания кабинета министров состоится в пресс-холле Дома правительства Свердловской области на 2-м этаже.