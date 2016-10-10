В Екатеринбурге на улице Розы Люксембург появились новые платные парковки

Зона платной парковки в Екатеринбурге расширилась на два участка улицы Розы Люксембург, сообщает городская администрация.

Паркоматы, знаки и разметка появились на улице Розы Люксембург от улицы Малышева до дома номер 34 и от дома номер 25 до улицы Куйбышева. Вместимость каждой парковки - 55 мест.

Администрация напоминает, что платные парковки создаются для безопасности дорожного движения, увеличения пропускной способности улиц, обеспечения свободного движения общественного транспорта и упорядочения постоянного и временного хранения автомобилей.

Отметим, назначение штрафов за бесплатное использование платных муниципальных парковок до сих пор невозможно, так как нет механизма использования федеральной базы данных автотранспорта и персональных данных водителей регионами.