В Екатеринбурге пройдёт чемпионат профмастерства для инвалидов

11 октября в 10:30 в Экологическом отделении Дворца молодёжи (Екатеринбург, ул. Ясная 5) состоится торжественная церемония открытия регионального отборочного этапа Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью "Абилимпикс".

Одна из основных задач чемпионата – повышение востребованности лиц с ограниченными возможностями здоровья на рынке труда. Чемпионат "Абилимпикс" стимулирует выпускников и молодых специалистов с инвалидностью к дальнейшему профессиональному и личностному росту. Главной целью национального чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью "Абилимпикс" является содействие развитию профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью. Конкурс проходит в рамках государственной программы "Доступная среда" и является единственной в России площадкой для демонстрации молодыми людьми с инвалидностью своих профессиональных качеств.

На региональном этапе Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью "Абилимпикс" будут представлены шесть компетенций: "Веб-дизайн", "Поварское дело", "Торговля", "Малярное дело", "Массажист", "Зубной техник". Выполнение конкурсных заданий начнется 11 октября в 13:00 на площадках проведения чемпионата – в колледжах и техникумах Свердловской области.