Баскетболистки «УГМК» выиграли первый домашний матч в премьер-лиге

В первом домашнем матче регулярного чемпионата женской баскетбольной премьер-лиги екатеринбургская команда «УГМК» обыграла московское «Динамо» со счётом 58:46 (16:12, 23:10, 11:9, 8:15).

Обе команды к моменту очной встречи не имели поражений, «Динамо» оказало чемпиону большее сопротивление, нежели соперники по трём предыдущим матчам, но упорной борьбы между номинальными лидерами всё-таки не получилось.

Самыми результативными стали Эмма Мессеман (16 очков) и Ольга Артешина (11). У «лисиц» четыре победы в четырёх матчах регулярного чемпионата и они находятся во главе турнирной таблицы.