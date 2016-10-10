Андрей Разин: "Хотелось бы сказать, что во всём виноваты судьи, но это не так"

Хоккейный клуб "Автомобилист" уступил на выезде "магнитке" со счётом 0:6. После игры главный тренер "шофёров" прокомментировал ход игры.

- Счёт ужасный. Хотелось бы сказать, что во всём виноваты судьи, но это не так. Ситуация тяжёлая, но всегда есть выход. Будем его искать, - отметил Разин.

Также главный тренер "Автомобилиста" весьма эмоционально высказался по поводу потери в межсезонье вратаря Якуба Коваржа.

- Вы называете основным голкипером человека, который в прошлом сезоне последние десять матчей не играл? Этот "основной" голкипер сейчас тащит ту команду, в которой играет? А на те деньги, которые мы сохранили благодаря этому голкиперу, мы купили три новых игрока. Люди, которые в прошлом году хорошо играли, получили прибавку по контракту. А денег нам не добавили вообще. Мы просто не имеем возможности держать этого "основного" голкипера, - добавил Андрей Разин.