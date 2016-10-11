Россия и Турция договорились о строительстве "Турецкого потока"

11 октября 2016, 09:06

Главы энергетических ведомств России и Турции в присутствии президентов двух государств в понедельник, 10 октября, поставили подписи под межправительственным соглашением по "Турецкому потоку". Как сообщает пресс-служба Кремля, в переговорах, прошедших по завершении специальной сессии 23-го Мирового энергетического конгресса, помимо Президента Владимира Путина и министра энергетики Александра Новака, участвовали глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

По окончании переговоров президенты Реджеп Эрдоган и Владимир Путин сделали заявление для прессы.

- Крупный проект - это новая газопроводная система "Турецкий поток", - отметил российский президент. - В рамках этого проекта и расширения нашего сотрудничества мы договорились также и о механизмах предоставления скидки на газ.

Продолжая тему энергетики, глава государства затронул вопросы строительства атомной электростанции "Аккую", отметив, что это подразумевает создание новой энергетической высокотехнологичной сферы в Турции с передачей технологий и подготовкой кадров. По словам президента, уже сейчас в России проходят подготовку свыше 200 молодых будущих турецких специалистов.

Среди других вопросов, обсуждавшихся в ходе встречи, - взаимодействие российских и турецких военных в борьбе с террористами и установлению мира в Сирии, расширение сотрудничества в космической отрасли, а также вопросы межкультурной сферы: турецкая сторона выступила с инициативой проведения перекрёстных годов культуры и туризма в России и в Турции. Как отметил Владимир Путин, это предложение поддержано, и на уровне министерств будет проведена работа по реализации этого предложения.

В понедельник Владимир Путин во главе российской делегации прибыл в Стамбул для участия в XXIII Мировом энергетическом конгрессе. Глава российского государства выступил на специальной сессии форума и провёл запланированные двусторонние встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

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