Лучшего парильщика выбирают в Екатеринбурге

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11 часов назад
В Нижнем Тагиле запустили завод, который проектировал выпускник американского колледжа
80 лет назад (в 1936 году) с главного конвейера Уралвагонзавода сошёл первый большегрузный вагон, изготовленный полностью из деталей и узлов собственного производства. Эту дату принято считать днём рождения Уралвагонзавода.
15 часов назад
Урожай грибов на Урале
В редакцию «ОГ» обратилась читательница Татьяна из Режевского района. В эти выходные у неё был удачный грибной «улов» — несколько вёдер рыжиков, немного маслят и белых груздей. Но некоторые грибы оказались червивыми. Хотя в материале «Грибы пошли!» от 23.09.2016 мы на своих страницах писали, что природный цикл вредителей завершён, и грибы должны быть чистые.
16 часов назад
В регионе появились автоматы по продаже «фунфыриков»
В Свердловскую область пришли автоматы по продаже настойки боярышника, замаскированной под косметический лосьон. В Новоуральске на днях поставили второй такой агрегат. Информации о «Боярке24» из других городов области не поступало, но в соседних регионах на них уже не раз обращали внимание и СМИ, и правоохранительные органы.
16 часов назад
Московское центральное кольцо глазами корреспондента "ОГ"
Поездка по Московскому центральному кольцу может стать отличным началом для туристической поездки по российской столице. Пока экскурсионный поезд не запустили, но и полтора часа в обычной "Ласточке" (именно столько времени требуется поезду, чтобы совершить полный круг) подарят незабываемые впечатления. маленькая хитрость: лучше всего выбрать поезд, который следует по внутренней стороне кольца и занять место у окна справа по ходу движения.
16 часов назад
Губернатор решил проблему обманутых дольщиков
Реестр обманутых дольщиков можно сдавать в архив — вчера последним представителям этой категории были вручены ключи от квартир в доме на улице Хрустальногорской, 84 в Екатеринбурге.
16 часов назад
«Гнездо» уральских «Ласточек» в Москве
Скоростные поезда "Ласточка" в столице обслуживает депо "Подмосковное" Рижского направления Московской железной дороги. Специально для этого тут построили новый корпус.
17 часов назад
Уральские "Ласточки" привели в "глухие" районы Москвы цивилизацию
В прошлом месяце в столице запустили пассажирское движение по Московскому центральному кольцу (МЦК) – это надземная железная дорога, которая опоясывает весь город.
17 часов назад
Вера онлайн
Иеромонах Макарий: «Я считаю онлайн-общение служителей церкви с прихожанами магистральным»
17 часов назад
Иностранный или астрономия?
Министр образования и науки РФ Ольга Васильева на прошлой неделе заявила, что астрономия обязательно вернётся в школу. «Раньше в школах этот предмет был час в неделю. Сомнений нет, что этот час должен вернуться». На вопрос, где он будет взят, Васильева пояснила, что на второй иностранный язык в 11-м классе отведено 250 часов. И если речь не идёт о языковой школе, то это, по её словам, «во многом профанация». В связи с этим – наш вопрос: надо ли заменять изучение второго иностранного языка на астрономию?
17 часов назад
На Среднем Урале из-за ОРВИ закрыты 45 групп в детсадах
В течение минувшей недели, с 3 по 10 октября, в Свердловской области зарегистрировано 23,5 тысячи случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).