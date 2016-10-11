Лучшего парильщика выбирают в Екатеринбурге

В уральской столице сегодня впервые проходит Открытый чемпионат "Парильщик года - 2016" на территории банного комплекса "Правильные русские бани Три богатыря" (ул. Норильская, 78), сообщил "ОГ" главный судья соревнований - представитель Международной банной федерации по Уральскому региону Николай Стихин.

Соревнования стартовали в 9:00 и продлятся до вечера, вход для посетителей свободный. До 14:00 пройдёт мужская программа - "Классическая парение", в 15:00 состоятся соревнования по женскому парению - "Моя программа".

- Восемь профессиональных банщиков продемонстрируют жюри различные приёмы парения вениками. До старта чемпионата участники получили допуск у врача. Екатеринбург представляют Вадим Казаков, Александр Косачев, Сергей Макутенус, Илья Кучумов, Денис Кирдяпкин, Алексей Лобанов. Другие участники прибыли из Челябинска. Чемпионат является площадкой для обмена опытом между ведущими банными учреждениями, популяризирует профессию, приобщает население к банной культуре. ", - рассказал "ОГ" Николай Стихин.

Победитель соревнований "Парильщик года" в июле 2017 года представит Урал на чемпионате России "Русь банная", который состоится в городе Ногинске Московской области.

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