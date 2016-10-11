Правительство открыло российский рынок для турецких мандаринов и персиков

На встрече с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле Владимир Путин объявил, что Правительство РФ приняло решение допустить на российский рынок турецкие цитрусовые и косточковые продукты.

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— Это решение взаимовыгодное. Российское сельское хозяйство не производит таких продуктов, а поступление на рынок турецких товаров может привести, и мы на это рассчитываем, к снижению цен на внутреннем рынке. Для турецких партнёров это, естественно, открытие российского рынка. Объём продаж этих турецких товаров на российском рынке в прошлом году составил 500 млн долларов, – сказал Владимир Путин.

К косточковым относятся вишня, черешня, слива, алыча, абрикосы и персики.

Правительство России с 1 января утвердило список продуктов, которые запрещено ввозить из Турции. В него попали куры, индейки, лук, гвоздика, томаты, виноград, яблоки, персики, мандарины, апельсины. Позже список пополнялся и до вчерашнего дня включал 17 категорий.

До наложения санкций 65% всех помидоров и треть свежесрезанных цветов Россия импортировала из Турции. Соглашение по этим товарам пока не достигнуты.