Начальником управления Генпрокуратуры РФ в УрФО назначен Юрий Турыгин

Генпрокурор РФ Юрий Чайка подписал приказ о назначении государственного советника юстиции 2 класса Юрия Турыгина на пост начальника управления Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе.

Эта должность оказалась вакантной после назначения прежнего руководителя Сергея Филипенко прокурором Саратовской области.

Как сообщили в управлении Генпрокуратуры в УрФО, Юрий Турыгин родился в 1952 году в Сысерти (Свердловская область). В 1976 году окончил Свердловский юридический институт по специальности "правоведение". В том же году начал службу в органах прокуратуры. Занимал разные должности в Чечено-Ингушской АССР и в Свердловской области. С 2011 по 2016 год являлся прокурором Ставропольского края.

Фото: управление Генпрокуратуры РФ в УрФО