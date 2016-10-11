Минобороны РФ: отказ США от взаимодействия в Сирии на руку террористам

В ходе выступления на VII Сяншаньском форуме по безопасности, проходящем в эти дни в Пекине, заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов заявил, что от решения Вашингтона прервать двусторонний диалог с Россией по восстановлению мира в Сирии выигрывают террористы.

- Мы сделали максимум возможного для налаживания взаимодействия с США в борьбе с терроризмом в Сирии, - заявил Антонов в ходе выступления на форуме. - Предложили ряд перспективных и важных направлений сотрудничества, в том числе в плане обеспечения безопасности военнослужащих России и стран ведомой США антиигиловской коалиции. Однако полного понимания не нашли.

По словам замминистра, Россия намерена продолжать взаимодействие с международным сообществом, в ООН с целью бескомпромиссной борьбы с терроризмом и предотвращения эскалации ситуации в Сирии.

Сяншаньский форум с 2006 года является платформой для диалога на высоком уровне по вопросам безопасности и обороны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Организаторами мероприятия выступают Китайская ассоциация военных наук и Китайский институт международных стратегических исследований.