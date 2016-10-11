Двух сиамских крокодилов задержали екатеринбургские таможенники

Житель Магнитогорска, возвращавшийся из Вьетнама домой через Екатеринбург, в качестве сувенира пытался провезти чучела двух сиамских крокодилов. Рептилии относятся к исчезающему виду - их на земле осталось всего около 5 тыс. особей. Владелец крокодилов был уверен, что чучела животных декларировать не нужно.

- По прилёту в Екатеринбург, гражданин проследовал по зелёному коридору, заявив тем самым об отсутствии товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, - сообщили в пресс-службе Кольцовской таможни. - Однако по результатам проведенного экспертного исследования установлено, что ввезённые предметы представляют собой чучела, подпадающие под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Их ввоз на территорию ЕАЭС возможен только при наличии разрешительного документа.

В соответствии с действующим законодательством, любителю экзотики теперь грозит конфискация чучел, а также административный штраф в размере не менее 1000 рублей: сиамский крокодил занесён в Красную Книгу как вымирающий вид.