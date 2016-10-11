Миллионы иранских роз закупит Россия

Торговая делегация из России посетит иранскую провинцию Кохгилуйе-Бойерахмед, чтобы обсудить вопрос об импорте роз. Об этом заявил чиновник Организации сельскохозяйственного развития данной провинции Шахрам Аскари изданию Financialtribune.

В сообщении также говорится, что в провинции Кохгилуйе-Бойерахмед ежегодно производится более 13,5 млн. штук роз на сумму 8,37 млн. долларов США.