Гордума Екатеринбурга изгнала трёх депутатов

Сегодня на заседании Гордумы Екатеринбурга (ЕГД) были досрочно прекращены депутатские полномочия Евгения Боровика, Михаила Гаранина и Олега Хабибуллина.

В этом году впервые всех депутатов муниципальных дум, включая тех, кто работает на неосвобождённой основе, обязали отчитаться о своих доходах. Срок подачи сведений о доходах закончился 1 апреля. Из депутатов ЕГД в срок не уложились трое. И хотя сведения об их доходах все-таки были опубликованы (документ), антикоррупционное законодательство они нарушили.

В июне депутаты Екатеринбургской городской думы отложили вопрос о досрочном лишении мандатов своих коллег, запросив разъяснения у прокуратуры, Государственной думы и Законодательного собрания Свердловской области. В результате Комитет по законодательству Госдумы, по словам вице-спикера ЕГД Виктора Тестова, поставил под вопрос легитимность самой городской думы.

Большинством голосов решение о прекращении полномочий депутатов-нарушителей было принято.