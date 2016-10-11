На развитие Верхней Пышмы потратят почти 50 млрд рублей

11 октября 2016, 11:29

Около 50 млрд рублей составят расходы в 2017-2022 годах на комплексную программу "Развитие городского округа Верхняя Пышма". Проект этого документа сейчас доступен для общественного обсуждения на сайте регионального министерства инвестиций и развития.

Предполагается, что областной бюджет в 2017-2022 годах выделит на развитие Верхней Пышмы почти 16,6 млрд рублей. Причём 1,15 млрд из этой суммы уйдёт на строительство трамвайной линии Екатеринбург — Верхняя Пышма в 2017-2018 годах. Затраты из местного бюджета на развитие города почти достигнут 6,5 млрд рублей, 418 млн из которых запланировано на трамвайную линию.

Федеральный бюджет израсходует на эту программу всего 9,8 млн рублей, причём все эти средства уйдут по направлению "Развитие промышленности и предпринимательства".

Почти половина средств — 26 млрд рублей, которые предполагается израсходовать в рамках программы, поступит из внебюджетных источников. Большая часть от этой суммы — 21 млрд рублей — заложена на строительство новых микрорайонов. Речь идёт о возведении шести микрорайонов: "Садовый-2", "Центральный", "Центр-Юг", "Северный", "Машиностроителей" и "Петровский".

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