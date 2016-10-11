Свердловских военных автоинспекторов обучат экстремальному вождению

Приёмы экстремального и контраварийного вождения военные автоинспекторы из Свердловской области осваивают в Новосибирском филиале Центра высшего водительского мастерства (ЦВВМ) в Новосибирске. Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе Центрального военного округа, обучение организовано для инспекторов и начальников территориальных ВАИ.

- Сотрудники ВАИ повышают водительский уровень для безопасного управления автомобилями при сопровождении воинских грузов, колонн техники и выполнения специальных задач, - рассказали в пресс-службе ЦВО. - Каждый водитель за период обучения отрабатывает такие действия, которые необходимы для выхода из критических дорожных ситуаций.

По завершении обучения сотрудники ВАИ выполнят контрольные упражнения на автодроме и получат свидетельства на управление транспортными средствами со специальными сигналами.

Отметим, ЦВВМ является уникальным учебным заведением, работающим по авторским методикам Эрнеста Цыганкова - автора уникальной технологии контраварийного обучения водителей всех категорий транспортных средств. Профессор Цыганков разработал 21 программу обучения, в том числе - для детей, подростков, профессиональных и непрофессиональных водителей, сотрудников спецслужб, сотрудников ДПС, военных водителей, водителей-телохранителей, сотрудников иностранных фирм, спортсменов всех квалификаций, водителей VIP-персон, водителей мотоциклов, снегоходов, квадроциклов, аквабайков, скутеров и спортбайков.