Рыбу-мутанта поймали первоуральские браконьеры

В пруду возле Первоуральска (в районе горы Пильной) местные браконьеры поймали сетью двухвостого карася.

Как сообщает УРОЧИЩЕ.RU, наличие двух хвостов нисколько не мешало карасю-мутанту полноценно питаться и успешно удирать от хищников. Об этом свидетельствует упитанный вид рыбы.

Между прочим, наличие двух хвостов встречается у аквариумных рыбок, в частности, у петушков, но в дикой природе такое редкость.

Фото: УРОЧИЩЕ.RU