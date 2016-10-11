Людмилу Бабушкину избрали спикером Законодательного собрания

Сегодня на первом заседании нового созыва Законодательного собрания депутаты единогласно избрали председателем Людмилу Бабушкину. За неё проголосовали 50 парламентариев из 50. "Блестящий результат", - резюмировал итоги голосования Владимир Терешков, который открывал заседание на правах самого старшего депутата.

Перед избранием спикера перед депутатами выступил губернатор Евгений Куйвашев. Он ещё раз поздравил присутствующих с избранием и посоветовал им настроиться на конструктивную работу. "С места в карьер, как говорится", - подбодрил депутатов Куйвашев.

После этого Владимир Терешков объявил, что на пост председателя была выдвинута лишь кандидатура Людмилы Бабушкиной. Её выдвижение состоялось ещё на прошлой неделе во время региональной конференции "Единой России".

Остальные фракции в ЗакСО не стали предлагать своих кандидатов.

- Фракция ЛДПР регулярно предлагала кандидатуру на этот пост. Но в этот раз мы не стали. Людмила Валентиновна доказала свою компетентность и профессионализм в за время прошлого созыва. Поэтому мы приняли решение поддержать её как профессионала, - выступил либерал-демократ Михаил Зубарев.

Также поддержать Людмилу Бабушкину за трибуну вышли депутаты Виктор Шептий, Елена Чечунова, Вячеслав Погудин, Анатолий Сухов и даже экс-депутат регионального парламента, а ныне депутат Госдумы Андрей Альшевских.

- От себя и от наших коллег присоединяюсь к словам поддержки Людмилы Валентиновны. За время работы мы много спорили, где-то ругались. Но всегда вырабатывали решение по любому вопросу. Поэтому выражаю Людмиле Бабушкиной слова благодарности. Хочу подчеркнуть, мы готовы работать совместно с ЗакСО.

В итоге депутаты единогласно поддержали Людмилу Бабушкину на посту председателя.

- Вы настоящая наша уральская железная леди, - отметил губернатор и вручил Бабушкиной букет цветов.