Людмилу Бабушкину избрали спикером Законодательного собрания

11 октября 2016, 12:17

Сегодня на первом заседании нового созыва Законодательного собрания депутаты единогласно избрали председателем Людмилу Бабушкину. За неё проголосовали 50 парламентариев из 50. "Блестящий результат", - резюмировал итоги голосования Владимир Терешков, который открывал заседание на правах самого старшего депутата.

Перед избранием спикера перед депутатами выступил губернатор Евгений Куйвашев. Он ещё раз поздравил присутствующих с избранием и посоветовал им настроиться на конструктивную работу. "С места в карьер, как говорится", - подбодрил депутатов Куйвашев.

После этого Владимир Терешков объявил, что на пост председателя была выдвинута лишь кандидатура Людмилы Бабушкиной. Её выдвижение состоялось ещё на прошлой неделе во время региональной конференции "Единой России".

Остальные фракции в ЗакСО не стали предлагать своих кандидатов.

- Фракция ЛДПР регулярно предлагала кандидатуру на этот пост. Но в этот раз мы не стали. Людмила Валентиновна доказала свою компетентность и профессионализм в за время прошлого созыва. Поэтому мы приняли решение поддержать её как профессионала, - выступил либерал-демократ Михаил Зубарев.

Также поддержать Людмилу Бабушкину за трибуну вышли депутаты Виктор Шептий, Елена Чечунова, Вячеслав Погудин, Анатолий Сухов и даже экс-депутат регионального парламента, а ныне депутат Госдумы Андрей Альшевских.

- От себя и от наших коллег присоединяюсь к словам поддержки Людмилы Валентиновны. За время работы мы много спорили, где-то ругались. Но всегда вырабатывали решение по любому вопросу. Поэтому выражаю Людмиле Бабушкиной слова благодарности. Хочу подчеркнуть, мы готовы работать совместно с ЗакСО.

В итоге депутаты единогласно поддержали Людмилу Бабушкину на посту председателя.

- Вы настоящая наша уральская железная леди, - отметил губернатор и вручил Бабушкиной букет цветов.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПроведите Ваши деловые встречи на высоком уровне ... Непревзойденные конференц-залы уже утвердили Атриум Палас Отель как популярное место для проведения мероприятий высокого уровня. Выберите один из наших современных конференц-залов и все бизнес-услуги для Вашей идеальной конференции.
Реклама

Новое в рубрике Политика

18 часов назад

Сегодня – первое заседание Заксобрания в новом составе
Депутаты распределят посты в ЗакСО и создадут новый комитет.

18 часов назад

На Качканарском ГОКе сменился директор
Новым управляющим директором Качканарского горно-обогатительного комбината стал Алексей Кушнарёв — управляющий директор Нижнетагильского металлургического комбината и депутат Заксобрания Свердловской области. Его предшественник Владислав Жуков решил покинуть компанию.

18 часов назад

Баранчинский стал «красным поясом» Кушвинского ГО
После выборов Кушвинская городская дума заметно «покраснела». Из 20 депутатов четверо — выдвиженцы КПРФ. Примечательно, что все они представляют посёлок Баранчинский с 10-тысячным населением. «ОГ» выяснила, почему посёлок, который в последнее время получил множество социальных преференций, не поддержал кандидатов от партии власти.

7 октября 2016

Свердловские единороссы выдвинули Людмилу Бабушкину на пост председателя Заксобрания
Вчера, 7 октября, свердловские единороссы во время второго этапа XXIX конференции регионального отделения партии выдвинули Людмилу Бабушкину на пост председателя областного Заксобрания.

7 октября 2016

14:36
Свердловские депутаты-оппозиционеры рассказали, как будут продвигать свои инициативы, находясь в меньшинстве

6 октября 2016

Партия Роста пошла на убыль
Партия Роста, которую в марте этого года попытались «реанимировать» из политического объединения «Правое дело» и переориентировать в сторону бизнеса, не смогла серьёзно заявить о себе на прошедших выборах.

5 октября 2016

Уральским банкам станет труднее кредитовать региональный бизнес
Новые правила Центробанка ещё больше ограничат доступ к кредитным ресурсам

5 октября 2016

Президент РФ дал установки новой Госдуме и провёл кадровые изменения в Кремле
Выступая на первом заседании новой Госдумы, Владимир Путин первым делом напомнил депутатам, в чём сила России

5 октября 2016

Рогозин предложил Путину сменить руководство УВЗ
Вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий военно-промышленный комплекс страны, написал письмо Президенту РФ Владимиру Путину

4 октября 2016

Артёмовские думцы с 15-го раза приняли поправку в устав муниципалитета
На первом заседании думы Артёмовского ГО депутаты нового созыва практически единогласно проголосовали за принятие в устав муниципалитета поправки, предполагающей переход на выборы главы по пятой модели (когда мэра выбирают депутаты из кандидатур, предложенных конкурсной комиссией). Дума прошлого созыва не смогла это сделать 14 раз.

Последние новости
Что было раньше