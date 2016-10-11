На Среднем Урале снова потеплеет

Ощутимо прохладная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега продержится до конца текущей недели, сообщили корреспонденту "Областной газеты" в региональном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Впрочем, если снежный покров всё же установится, то продержится недолго - уже на следующей неделе немного потеплеет.

- Скорее всего, на следующей неделе будет чуть теплее, чем сейчас, - пояснила корреспонденту "ОГ" главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко. - Более долгосрочные прогнозы делать пока рано.

Отметим, метеорологи отмечают, что ночная температура воздуха практически на всей территории Свердловской области уже достигла минусовых отметок. Как в целом по региону, так и в столице Среднего Урала наблюдаются осадки в виде дождя и мокрого снега, хоть и небольшие.