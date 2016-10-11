Аркадий Чернецкий продолжит работать в Совфеде

Аркадий Чернецкий продолжит работать в Совете Федерации. Его кандидатуру поддержали 49 из 50 депутатов на первом заседании регионального Заксобрания.

Согласно закону, в Совет Федерации может быть направлен избранный депутат. Сенатором вновь избран экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, который уже заседал в Совете Федерации ранее.

Альтернативных кандидатур предложено не было.

Сразу после голосования Аркадий Чернецкий отправился в аэропорт. Уже сегодня он должен представить соответствующие документы об его избрании в Совфеде.

В ближайшее время будет решён вопрос о передачи его мандата другому кандидату. По информации "ОГ", им должен стать гендиректор "УГМК-Агро" Илья Бондарев.