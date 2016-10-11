Левада: уровень ксенофобии в России снизился
11 октября 2016, 12:55
Согласно опросу Левада-центра, пятая часть населения России, 20%, демонстрирует отсутствие этнических предубеждений. При этом 66% считают, что правительство должно ограничивать приток мигрантов в страну.
Судя по опросу Левада-центра, россияне всё реже испытывают предубеждения к представителям какой-то определённой нации. Например, ограничить проживание именно выходцев с Кавказа в России согласны 34% против 54% в 2013 году. Почти вдвое за тот же период снизилось предубеждение против выходцев из среднеазиатских республик СССР и из Китая (с 45% до 29% и 24% соответственно). На максимуме остаётся только доля предлагающих ограничить проживание на территории страны украинцев (13%). При этом доля тех, кто предлагает ограничить проживание на территории страны представителей всех национальной, кроме русской, максимальна и составляет 18%.
На минимальном уровне за всё время мониторинга находится доля тех, кто чувствует межнациональную напряжённость (18%) и допускает возникновение кровопролитных межнациональных столкновений (12%).
— 29% участников опроса в целом по выборке выражают ту или иную степень согласия ("Полностью согласен" и "Скорее согласен") со всем набором негативных установок по отношению к иммигрантам: об этнической преступности, отъёме рабочих мест у коренного населения, деструктивном влиянии на культуру принимающей страны. Напротив, согласие с положительными высказываниями о мигрантах (благотворное влияние на экономику и культуру) демонстрируют только 5% опрошенных, — комментирует результаты опроса социолог Левада-центра Карина Пипия.