Средний Урал получит из федеральной казны 119 миллионов рублей на лекарства для населения

Свердловская область получит в 2016 году из федерального бюджета 119 млн рублей на приобретение медикаментов для людей, имеющих право на бесплатное получение лекарств. Об этом идёт речь в распоряжении Правительства РФ о распределении между регионами России специальных трансфертов из федеральной казны.

В целом между разными субъектами Российской Федерации в нынешнем году будет разделено 3,8 млрд рублей. Как говорится в пояснительной записке к документу, величина трансфертов для регионов рассчитана так, чтобы компенсировать расходы, вызванные подорожанием импортных лекарств из-за колебания валютного курса.