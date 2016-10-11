Средний Урал получит из федеральной казны 119 миллионов рублей на лекарства для населения
11 октября 2016, 13:11
Свердловская область получит в 2016 году из федерального бюджета 119 млн рублей на приобретение медикаментов для людей, имеющих право на бесплатное получение лекарств. Об этом идёт речь в распоряжении Правительства РФ о распределении между регионами России специальных трансфертов из федеральной казны.
В целом между разными субъектами Российской Федерации в нынешнем году будет разделено 3,8 млрд рублей. Как говорится в пояснительной записке к документу, величина трансфертов для регионов рассчитана так, чтобы компенсировать расходы, вызванные подорожанием импортных лекарств из-за колебания валютного курса.
Для Свердловской область, кстати, выделяется самый большой трансферт среди регионов Уральского федерального округа. Для сравнения, в Челябинскую область поступит всего 73,8 млн рублей, в Тюменскую область — менее 59 млн рублей, в Ханты-Мансийский автономный округ — Югру — 37,7 млн рублей, в Курганскую область — 25,6 млн рублей, в Ямало-Ненецкий автономный округ — 13 млн рублей.