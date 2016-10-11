Суд над экс-директором ФСИН Реймером затягивается: свидетели не явились уже в третий раз

Рассмотрение уголовного дела о крупных хищениях в системе Федеральной службы исполнения наказаний в Замоскворецком суде Москвы затягивается: как стало известно, из-за неявки свидетелей на очередное заседание. Таким образом, было отложено уже третье заседание подряд. Ранее в канцелярии суда о причине переноса заседания не сообщали, ограничившись лишь тем, что оно отложено в процессуальном порядке.

Очередное заседание назначено на 10:30 (мск) 26 октября.

Напомним, на скамье подсудимых - экс-глава ФСИН Александр Реймер и двое других бывших руководителей ведомства - бывший замглавы ведомства Николай Криволапов и экс-директор Центра информационно-технического обеспечения и связи ФСИН Виктор Определенов. Все трое обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере при закупках оборудования для дистанционного контроля за осуждёнными ("электронные браслеты"). Как считает следствие, закупочные цены на технику были завышены в десятки раз, что принесло ведомству ущерб в размере 2,7 млрд рублей.

Следствием также было установлено, что в качестве оплаты своих услуг за оказание помощи в хищении бюджетных средств Александр Реймер получил от ещё одного фигуранта - Николая Мартынова (его дело выделено в отдельное производство) - более 140 млн рублей наличными, причём передача денег происходила в рабочем кабинете директора ФСИН на улице Житной в Москве.

Отметим, в конце августа Замоскворецким судом Москвы было вынесено постановление об аресте Реймера ещё на 6 месяцев . Таким образом, срок пребывания экс-директора в СИЗО заканчивается 15 февраля 2017 года - к этому времени Реймер проведёт в заключении уже почти 2 года.