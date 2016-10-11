Зимние опята вырастил екатеринбуржец на балконе

Екатеринбуржец посадил у себя на балконе мицелий (грибницу) и поделился фотографиями своего осеннего урожая на форуме "Общение автоклуба".

Фото: форум "Общение автоклуба"

"Выписал мицелий, уже и забыл про то, что его высаживал. А тут вышел на балкон вчера и увидел. Вот теперь мучаюсь вопросом , а есть-то их можно? Писали, что опята…На замороженные китайские похожи...", – пишет на форуме пользователь под псевдонимом azam.

Отметим, по информации "Полной энциклопедии грибов" Т. В. Лагутиной, зимний гриб, он же фламулина бархатистая или зимний опёнок, растёт с конца августа практически до декабря. На Западе зимние опята известны под японским названием "энокитаке". В пищу они используются в варёном, жареном, маринованном или солёном виде, это одни из немногих грибов, которые можно замораживать.

Фото: форум "Общение автоклуба"