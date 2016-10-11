В Екатеринбургском гарнизонном военном суде продолжатся слушания дела о поборах в военной полиции ЦВО

13 октября в 10:00 в Екатеринбургском гарнизонном военном суде (улица Мира, 26) продолжится рассмотрение дела о многомиллионных поборах в военной полиции Центрального военного округа. На скамье подсудимых - начальник военной полиции ЦВО полковник Геннадий Ящук и его помощник майор Кирилл Кожевин.  Они обвиняются, соответственно, в превышении должностных полномочий и пособничестве в совершении преступления. 

По данным следствия, сотрудникам военных комендатур ЦВО начислялись премии, которые военнослужащие частично должны были отдавать начальнику военной полиции округа. По неофициальной информации, потерпевшими по делу проходят сотни военнослужащих, а созданная схема поборов позволила начальнику полиции "заработать" десятки миллионов рублей.

Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должности госслужащих.

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