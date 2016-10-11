Шептий, Власов, Якимов и Сухов стали вице-спикерами регионального парламента

Сегодня депутаты Законодательного собрания Свердловской области избрали четырёх вице-спикеров.

Как сообщает пресс-служба "ЕР", все четыре заместителя председателя регионального парламента выдвинуты фракцией "Единая Россия".

Трое из ныне избранных вице-спикеров уже занимали такой же пост в Заксобрании прошлого созыва: Виктор Шептий, Виктор Якимов и Анатолий Сухов. Владимир Власов впервые будет работать в ранге заместителя председателя Заксобрания Свердловской области.