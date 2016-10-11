Екатеринбургские каратисты завоевали "Кубок Сэйкен"

Каратисты-киокусинкай Торобек Мусаев и Алексей Смирнов из Екатеринбурга завоевали "Кубок Сэйкен". Соревнования прошли в Москве в минувшие выходные в возрастных категориях 14-15 лет (до 60 килограммов) и 12-13 лет (до 55 килограммов), сообщает пресс-служба администрации уральской столицы.

"Кубок Сэйкен" является самым престижным соревнованием после первенства России. Каждый регион в этом году направил сильных ребят. Соревнования закаляют характер, силу духа в спортсмене. Они делают их чемпионами не только в спорте, но и в жизни", - рассказал тренер команды детско-юношеского клуба "Темп" центра "Созвездие" Орджоникидзевского района Гарик Баласанян.

Каратисты из команды детско-юношеского клуба "Темп": Торобек Мусаев и Алексей Смирнов стали первыми среди юношей в возрастной категории 14-15 лет (до 60 килограммов) и 12-13 лет (до 55 килограммов). Ещё двое екатеринбуржцев из команды - Сергей Ченский и Николай Соболь - заняли третье и четвёртое места в категории 12-13 лет (до 55 килограммов).

Всего в турнире приняли участие 423 спортсмена из Москвы, Санкт-Петербурга, Чеченской Республики, Краснодарского края, Архангельской и Свердловской областей.

Фото: мэрия Екатеринбурга