Депутаты избрали председателей комитетов Заксобрания Свердловской области
11 октября 2016, 14:23
Сегодня на первом заседании Законодательного собрания Свердловской области депутаты избрали руководителей восьми комитетов регионального парламента.
Как сообщает пресс-служба "ЕР", все комитеты возглавили единороссы:
- комитет по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды — Сергей Никонов;
- комитет по бюджету, финансам и налогам — Владимир Терешков;
- комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности — Владимир Никитин;
- комитет по молодёжной политике, развитию физкультуры, спорта и туризма — Елена Чечунова;
- комитет по промышленной, инновационной политике и предпринимательству — Альберт Абзалов;
- комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политике — Валентин Лаппо;
- комитет по региональной политике и развитию местного самоуправления — Михаил Ершов;
- комитет по социальной политике — Вячеслав Погудин.
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