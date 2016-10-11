Екатеринбургские стадионы "Центральный" и "Уралмаш" освободили от уплаты земельного налога

Сегодня на заседании Екатеринбургской городской думы (ЕГД) депутаты освободили от уплаты земельного налога территорию Центрального стадиона, на котором в 2018 году будут проводиться матчи чемпионата мира по футболу, и стадиона "Уралмаш", который будет служить тренировочной базой мундиаля, сообщает пресс-служба администрации уральской столицы.

— Считаю такое решение логичным и правильным. На реконструкцию стадионов и прилегающей к ним улично-дорожной сети федеральный бюджет выделяет десятки миллиардов рублей. Более того, наследие чемпионата мира останется городу, на стадионах разместятся детские спортивные школы, — прокомментировал решение председатель комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию ЕГД Владимир Крицкий. — Когда спортивные объекты вступят в эксплуатацию и начнут приносить доход, они вновь будут обложены налогом.